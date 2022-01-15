Криминалист Вехов: простые правила защиты персональных данных избавят от навязчивой рекламы

Москва, 15 января. Телефонные мошенники используют открытые или плохо защищенные базы данных. Об этом сообщил профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

Эксперт в интервью радио Sputnik указал, что чаще всего они звонят тем людям, которые плохо заботятся о безопасности своей персональной информации. Поэтому во многих случаях стоит вместо настоящего номера телефона называть вымышленный.

Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он неаккуратен со своими персональными данными. Так, в супермаркетах он всегда оформляет «скидочные» карты.

«Те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе», — указал специалист.

Также эксперт отметил, что при работе через браузер при выходе из личного кабинета нужно стирать пароль, либо не ставить галочку «запомнить». Важно не предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей.

Эксперт порекомендовал внимательно читать договоры к банковским и сим-картам. В этих документах должно быть указано, какие действия нельзя совершать с «симками».

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему с поздравительными видео в мессенджерах. Они заражали гаджеты жертв вредоносным ПО, создавая таким образом сеть из устройств.