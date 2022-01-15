Пользователи Facebook считают, что власти России не боятся санкций США

Москва, 15 января. Правительство США раздумывает над введением персональных санкций против руководства Российской Федерации. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сравнил это с разрывом отношений между государствами.

По мнению представителя Кремля, со стороны Вашингтона это была бы запредельная мера. Однако россияне в соцсетях посчитали, что правительству нечего опасаться.

«Все к этому шло и будет, значит, логический исход. США своими антироссийскими действиями растоптали западников в стане российского руководства. Теперь у нас нет выбора, только жить порознь», — написал Сергей Н.

Лиза М. уверена, что в США уже все решили. Все события с госпереворотом на Украине в 2014 году указывали на то, что Вашингтон хочет иметь собственную «шавку». Теперь можно опасаться провокаций от Киева.

«Почему Российская Федерация поставила ультиматум именно сейчас? Потому что благоприятная обстановка», — подчеркнул Владимир М.

Он добавил, что за счет высоких цен на газ Россия получила с Запада все те средства, которые она потеряла из-за ранее введенных санкций. Кроме того, сейчас РФ превосходит НАТО в сфере военной промышленности. Москва не занимается угрозами, а просто расставляет все на свои места.

Ранее колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев рассказали, что зависимость Европы от российского газа и нефти не даст ей ввести санкции против Москвы, если в отношениях России и США наступит кризис.