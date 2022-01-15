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Пользователи Facebook считают, что власти России не боятся санкций США

Политика
Пользователи Facebook считают, что власти России не боятся санкций США
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 января. Правительство США раздумывает над введением персональных санкций против руководства Российской Федерации. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сравнил это с разрывом отношений между государствами.

По мнению представителя Кремля, со стороны Вашингтона это была бы запредельная мера. Однако россияне в соцсетях посчитали, что правительству нечего опасаться.

«Все к этому шло и будет, значит, логический исход. США своими антироссийскими действиями растоптали западников в стане российского руководства. Теперь у нас нет выбора, только жить порознь», — написал Сергей Н.

Лиза М. уверена, что в США уже все решили. Все события с госпереворотом на Украине в 2014 году указывали на то, что Вашингтон хочет иметь собственную «шавку». Теперь можно опасаться провокаций от Киева.

«Почему Российская Федерация поставила ультиматум именно сейчас? Потому что благоприятная обстановка», — подчеркнул Владимир М.

Он добавил, что за счет высоких цен на газ Россия получила с Запада все те средства, которые она потеряла из-за ранее введенных санкций. Кроме того, сейчас РФ превосходит НАТО в сфере военной промышленности. Москва не занимается угрозами, а просто расставляет все на свои места.

Ранее колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев рассказали, что зависимость Европы от российского газа и нефти не даст ей ввести санкции против Москвы, если в отношениях России и США наступит кризис.

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