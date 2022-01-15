Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 04:29
04:18
Общество
Гинцбург порекомендовал пожилым людям ставить «Спутник V» при повторной ревакцинации
04:15
Общество
Криминалист Вехов: простые правила защиты персональных данных избавят от навязчивой рекламы
04:13
Политика
Пользователи Facebook считают, что власти России не боятся санкций США
04:08
Политика
Экс-советник Обамы признался в мошенничестве в отношении школ Нью-Йорка
04:00
Экономика
Ожидать чуда не стоит: повышенные темпы инфляции в мире продлятся еще полгода
03:56
Технологии
Российский спутник «Аист-2Т» сможет снимать Землю и Луну
03:45
Политика
Госдеп поднял вопрос о поставках газа в Европу в случае конфликта России и Украины
03:37
Шоу-бизнес
Дом из «Кошмара на улице Вязов» был продан за 3 млн долларов
03:36
Общество
Экономист Финогенова: ряд категорий россиян смогут выйти на пенсию досрочно
03:17
Политика
Демократы и республиканцы США намерены посетить Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-советник Обамы признался в мошенничестве в отношении школ Нью-Йорка

Политика
Экс-советник Обамы признался в мошенничестве в отношении школ Нью-Йорка
pixabay.com  /  ohioduidefense/PD

Вашингтон, 15 января. Экс-советник при администрации бывшего президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Эндрю в 2005 году помог создать сеть государственных школ в Нью-Йорке. В 2013 году он перешел на работу в министерство образования США, после чего стал старшим советником в Белом доме.

«Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, кому он обещал помочь», — цитирует прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиаан Уильямса минюст США.

Максимально возможное наказание по выдвинутым против Эндрю обвинениям составляет 20 лет тюрьмы. Бывший сотрудник администрации Обамы согласился выплатить компенсацию украденных средств сети школ. Приговор Эндрю может быть вынесен уже 14 апреля.

Ранее правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) рассказали о цензуре в США. Одним из ярких инцидентов стала блокировка аккаунтов 45-го президента США Дональда Трампа в соцсетях, отметили в фонде.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-советник Обамы признался в мошенничестве в отношении школ Нью-Йорка
сша обама мошенничество сет эндрю
Комментировать