Экс-советник Обамы признался в мошенничестве в отношении школ Нью-Йорка

Вашингтон, 15 января. Экс-советник при администрации бывшего президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Эндрю в 2005 году помог создать сеть государственных школ в Нью-Йорке. В 2013 году он перешел на работу в министерство образования США, после чего стал старшим советником в Белом доме.

«Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, кому он обещал помочь», — цитирует прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиаан Уильямса минюст США.

Максимально возможное наказание по выдвинутым против Эндрю обвинениям составляет 20 лет тюрьмы. Бывший сотрудник администрации Обамы согласился выплатить компенсацию украденных средств сети школ. Приговор Эндрю может быть вынесен уже 14 апреля.

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