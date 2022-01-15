Российский спутник «Аист-2Т» сможет снимать Землю и Луну

Москва, 15 января. Перспективный отечественный спутник «Аист-2Т» получит возможность съемки не только Земли, но и Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», входящего в Роскосмос.

Подчеркивается, что в паре со вторым спутником «Аист-2Т» сможет создавать 3D-модель Земли. Однако из-за большой удаленности от Луны стереоскопическая съемка поверхности спутника невозможна. Как отметили в РКЦ, для данной задачи подходят только специальные аппараты, функционирующие непосредственно на орбите небесного тела.

«Для проведения такого типа съемки космический аппарат должен располагаться в сотни раз ближе к Луне», — сообщили ТАСС в Ракетно-космическом центре «Прогресс».

При этом на данный момент на орбите Земли функционирует спутник «Аист-2Д». Его камеры обычно направлены в сторону Земли, однако он также способен снимать и другие небесные тела. Для этого производится изменение ориентации аппарата.

Ранее стало известно, что Роскосмос произведет пять запусков ракет с космодрома Восточный в текущем году. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, всего в 2022 году планируется осуществить 30 запусков ракет с разных площадок.