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Госдеп поднял вопрос о поставках газа в Европу в случае конфликта России и Украины

Политика
Госдеп поднял вопрос о поставках газа в Европу в случае конфликта России и Украины
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 15 января. Госдепартамент США провел консультации с международными энергетическими компаниями о вариантах и планах поставок газа в Европу на случай конфликта между Россией и Украиной.

О прошедших переговорах ведомства с компаниями информировало информационное агентство Reuters. Украинский вопрос также остро стоит на повестке дня. Любые дискуссии с Россией, связанные с судьбой Украины на мировой арене, будут проходить только в присутствие представителей Киева, ранее подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Администрация президента США надеется на скорое прекращение маневров российских военных на западе страны. Такие слова прозвучали в рамках выступления официального представителя Госдепа Неда Прайса. По его словам «атмосфера деэскалации» в ходе переговоров предполагает позитивный настрой в российско-американских отношениях.

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