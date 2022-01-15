Госдеп поднял вопрос о поставках газа в Европу в случае конфликта России и Украины

Вашингтон, 15 января. Госдепартамент США провел консультации с международными энергетическими компаниями о вариантах и планах поставок газа в Европу на случай конфликта между Россией и Украиной.

О прошедших переговорах ведомства с компаниями информировало информационное агентство Reuters. Украинский вопрос также остро стоит на повестке дня. Любые дискуссии с Россией, связанные с судьбой Украины на мировой арене, будут проходить только в присутствие представителей Киева, ранее подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Администрация президента США надеется на скорое прекращение маневров российских военных на западе страны. Такие слова прозвучали в рамках выступления официального представителя Госдепа Неда Прайса. По его словам «атмосфера деэскалации» в ходе переговоров предполагает позитивный настрой в российско-американских отношениях.