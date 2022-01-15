Дом из «Кошмара на улице Вязов» был продан за 3 млн долларов

Лос-Анджелес, 15 января. Дом, который был одной из главных локаций серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», был продан. Он был оценен в 3 млн долларов.

Недвижимость начала использоваться для съемок первой киноленты в 1984 году. По сюжету в нем проживала главная героиня Нэнси Томпсон. С тех пор дом неоднократно появлялся в последующих картинах и перезапусках. Об этом пишет ScreenRant.

Серия фильмов стала культовой для жанра ужасов. Именно в ней свою карьеру начал Джонни Депп. События в нем происходят в вымышленном городе Спрингвуд штата Огайо. В оригинальном хорроре маньяк Фредди Крюгер, будучи мертвым в реальном мире, убивает своих жертв через сны. Большая часть материалов была снята в одном доме, который был выставлен на продажу, и у него нашелся покупатель.

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Его интерьер был выполнен в голландском колониальном стиле. Он вмещает в себя три спальни и пять ванных комнат. Ранее недвижимость принадлежала директору компании Hustlers Лорен Скафарии. Согласно информации от источника, из-за богатой истории дома он был продан за 2,98 млн долларов, что на 98% дороже, чем остальные объекты, находящиеся по той же улице.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» вновь выйдет в кинопрокат. Картину повторно покажут в честь 50-летия с момента выхода культовой криминальной саги.