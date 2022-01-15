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Экономист Финогенова: ряд категорий россиян смогут выйти на пенсию досрочно

  /   Обновлено: 15 января 2022 03:36
Общество
Экономист Финогенова: ряд категорий россиян смогут выйти на пенсию досрочно
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 января. Право на досрочный выход на пенсию имеют россияне с продолжительным стажем работы и ряд других категорий россиян, сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пенсия по выслуге лет полагается россиянам со стажем не менее 37 лет для женщин не моложе 55 лет и 42 лет для мужчин в возрасте 60 лет и старше. Досрочный выход на пенсию по безработице могут оформить работникам предпенсионного возраста, ставшими безработными по независящим от них причинам, сообщила агентству «Прайм» экономист.

«Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке», — подчеркнула Финогенова.

Досрочно выйти на пенсию также могут многодетные женщины, учителя и медработники, работающие на вредных производствах граждане, родители детей-инвалидов, ставшие инвалидами из-за военной травмы лица, инвалиды 1 группы по зрению и работники с Крайнего Севера, заключила специалист.

Ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности выступила за поправки об индексации пенсионных отчислений на 8,6%. Их также одобрили в законопроектной комиссии Правительства России.

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