Демократы и республиканцы США намерены посетить Украину

Москва, 15 января. Американские сенаторы намерены посетить с визитом Украину в воскресенье. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Члены Сената СЩА приеду на Украину спустя несколько дней после того, как они не достигли консенсуса по вопросу введения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Политики приедут в составе двухпартийной группы.

Американские сенаторы приедут на Украину до 18 января. Детали возможных встреч официального Киева и сенаторов пока неизвестны.

Сенат США 13 января отказался вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Законопроект республиканца Теда Круза из штата Техас для утверждения не набрал необходимые 60 голосов (из 100 возможных). Белый дом также не поддержал принятие документа.

Ранее ЕС и Североатлантический альянс пришли к единству в позиции по отношению к России. Евросоюз и НАТО делают ставку на деэскалацию и диалог.