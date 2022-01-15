Пушков указал на бесполезность предложенных Зеленским трехсторонних переговоров

Москва, 15 января. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского организовать трехсторонний виртуальный саммит с участим президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Такие переговоры не нужны никому, кроме самого Зеленского. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно», — написал сенатор.

Пушков назвал предложение очередной неудачной попыткой самопиара. Кроме того, Зеленский не может понять, что Украина является «придатком Запада», а не отдельным самостоятельным субъектом.

Ранее Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным. Соответствующую информацию распространил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, на текущий момент Зеленский ожидает ответа по вынесенной инициативе со стороны Белого дома.