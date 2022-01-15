Актеры «Крика» получили разные сценарии фильма перед съемками

Лос-Анджелес, 15 января. Перед началом съемочного процесса пятого фильма ужасов «Крик» все актеры получили сценарии, в которых была указана разная информация относительно смертей персонажей и личности антагониста. Об этом рассказал актер Джек Куэйд.

Новый слэшер режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллета является прямым продолжением популярной кинофраншизы. В российских кинотеатрах его релиз состоялся 13 января 2022 года. Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем интервью Куэйд рассказал, что постановщики всячески пытались сохранить детали сюжета в тайне. Чтобы не допустить утечки информации со съемочной площадки, они выдали всем актерам разные варианты сценария.

Кадр из фильма «Крик» /

«Что касается моего персонажа, особенно в начале съемок, у всех нас были разные сценарии. Я никогда не был до конца уверен, какой была ситуация. В некоторых версиях одни персонажи умирают, в других версиях умирают другие персонажи. В некоторых версиях кто-то убийца, в других версиях кто-то другой убийца. Это было похоже на большую игру среди нас», — отметил Джек.

Ранее стало известно, что Джаред Лето хотел бы снять предысторию «Дома Гуччи», в которой он и его коллега Аль Пачино вернулись бы к своим ролям. Артист и певец в биографической драме сыграл Паоло Гуччи, сына председателя империи моды Gucci.