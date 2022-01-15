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Mirror: Борис Джонсон любил устраивать «винные пятницы» во время локдауна

Политика
Mirror: Борис Джонсон любил устраивать «винные пятницы» во время локдауна
wikipedia.org  /  UK Prime Minister

Лондон, 15 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время локдауна регулярно устраивал вечеринки у себя на служебной квартире. Об этом сообщило издание Mirror.

Согласно информации от источников, глава британского правительства призывал своих помощников «выпустить пар», хотя весной 2020 года это было запрещено, поскольку действовали коронавирусные ограничения. Регулярные вечеринки были настолько популярными, что персонал даже вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов.

Инсайдер утверждает, что одно из мероприятий прошло перед похоронами принца Филиппа. Помощники Джонсона каждую пятницу посещали магазин в Вестминстере с чемоданом, в который помещали 34 бутылки вина.

Mirror: Борис Джонсон любил устраивать «винные пятницы» во время локдауна
unsplash.com / BBC Creative

В то время правила запрещали двум или более людям из разных семей встречаться в помещении, если только это не было необходимостью для рабочих целей. Винные пятницы организовывались для 50 помощников премьера. Они проводились каждую неделю с четырех до семи часов вечера.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом право Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министр Великобритании.

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