Экономист Зельцер перечислил причины стагнирования европейской валюты в 2021 году

Москва, 15 января. Европейская валюта показала одни из самых аутсайдерских позиций на мировом рынке по итогам прошлого года. В чем заключаются причины данного явления, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В 2021 году европейская валюта потеряла 7% к доллару, показав один из наиболее низких результатов. Хуже проявила себя лишь японская йена. По словам Зельцера, она потеряла 11%. Причин слабого положения европейской валюты, отметил он, несколько, и первая из них — высокая зависимость еврозоны от импорта сырья, стоимость которого увеличилась в разы за последний год, передает «Прайм».

«И ЕС не торопится решать проблему: модный, но неэффективный "зеленый" тренд поддерживается, а газовые проекты России не сертифицируются. Инфляция в регионе растет — валюта падает», — объяснил Зельцер.

Вторая причина, добавил экономист, заключается в том, что глобальные ЦБ пошли на сжатие ликвидности, однако европейский регулятор «все тянет». Также сыграла роль и неравномерность восстановления стран Альянса. По словам Зельцера, высока вероятность, что в дальнейшем евро так и продолжит стагнировать в сторону паритета с долларом.

Ранее гендиректор «ПЕРАМО ИНВЕСТ» Мещерякова назвала лучшую валюту для вложений. По ее словам, доллар становится привлекательным выбором для вложений, поскольку Федеральная резервная система намерена свернуть политику низких базовых ставок и перейти к снижению баланса.