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Болдуин добровольно отдал телефон властям для расследования смерти Галины Хатчинс

Общество
Болдуин добровольно отдал телефон властям для расследования смерти Галины Хатчинс
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 15 января. Американский актер Алек Болдуин отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс, которая случайно была застрелена на съемках фильма.

Однако в телефоне актера нет ответов. Об этом рассказал его адвокат Аарон Дайер, передает NBC News.

«Алек сегодня утром (в пятницу — Прим. ФАН) добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват», — сказал адвокат.

Ранее Болдуин рассказал о расследовании его участия в смерти оператора Галины Хатчинс. Актер по-прежнему находится в центре расследования смерти коллеги по съемкам, застреленной в ходе создания фильма «Ржавчина» в октябре прошлого года. Артист рассказал о работе следствия в Instagram после появления новостей о том, что он отказался передать полиции свой смартфон.

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