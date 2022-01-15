Пушков: сенаторы США соревнуются по антироссийским санкциям для пиара

Москва, 15 января. Американские сенаторы в целях саморекламы выдвигают предложения по санкциям против России. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Российский сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал очередное предложение по санкциям, внесенное в Сенат. Пушков охарактеризовал данный процесс как некое соревнование, где законодатели соревнуются под лозунгом «кто лучше санкции против России придумает».

Член Совфеда заявил, что это уже третий законопроект о санкциях против России. По его словам, он вряд ли пройдет, поскольку уже есть один, который поддержали демократы.

Пушков отметил, что для сенатора-республиканца Марка Рубио внесение законопроектов о санкциях это в основном пиар и позерство. По его словам, американский законодатель пытается исключить американского президента Джо Байдена из процесса принятия решения о применении закона, чего демократы не допустят.

Ранее сенатор отметил, что введение рестрикций против президента России Владимира Путина может повлечь полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Принятие рестрикций против российского руководства станет предвестником «крайне деструктивных» последствий, заявил он.