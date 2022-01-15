Рейтинг Байдена резко упал в начале 2022 года

Вашингтон, 15 января. Президент США Джо Байден потерпел несколько крупных поражений за две недели 2022 года, что негативно отразилось на его рейтинге. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Глава Белого дома и его администрация выступали за обязательную вакцинацию во многих сферах. Кроме того, они продвигали законопроект о выборах, пытаясь отменить процедуру филибастера, позволяющего меньшинству в Сенате задерживать принятие законов.

Сенатор от штата Аризона Кирстен Синема выразила несогласие с партийными изменениями. Во многом ее позиция и прочих демократов нарушила планы администрации Байдена.

«Сегодня отмечается самый длительный период в истории, когда Сенат был разделен поровну. Палата представителей также разделена почти поровну», — заявила политик.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, Верховный суд США постановил, что Администрация по охране труда и гигиене труда (OSHA) не имела полномочий принуждать сотрудников компаний к вакцинации от коронавируса. Прививка осталась обязательной лишь для медработников.

«Опросы показывают, что Байден находится в самых низах рейтингах одобрения, поскольку демократы рискуют потерять свою слабую власть в Палате представителей и Сенате. Это фактически остановило бы любую повестку дня, которую Байден мог бы надеяться реализовать до конца своего первого срока», — говорится в материале.

Ранее республиканский сенатор Рик Скотт заявил, что Байден и прочие демократы являются ярким примером амнезии у карьерных политиков. По его мнению, власти нередко забывают за свои обещания, которые они давали в прошлом.