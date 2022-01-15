Пушков заявил о неготовности НАТО говорить о гарантиях безопасности для России

Москва, 15 января. Вашингтон и НАТО не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, с которой у них разные повестки.

Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул дипломатов НАТО в дезинформации СМИ и населения по итогам переговоров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Они намерены свести все в основном к Украине, а также к контролю над военной активностью, причем включая сюда территорию самой России. Именно так все это подается руководством и дипломатами стран НАТО западной прессе», — написал Пушков.

Ранее сенатор заявил, что введение рестрикций лично против президента России Владимира Путина может повлечь полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам сенатора, авторы инициативы о вводе санкций хотят видеть законопроект инструментом, который даст Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль».