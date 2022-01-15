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Финансист Шибанов предрек падение экономики Турции в 2022 году

  /   Обновлено: 15 января 2022 01:27
Экономика
Финансист Шибанов предрек падение экономики Турции в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 января. Некоторые страны ожидает падение экономических показателей в 2022 году, среди них могут оказаться Турция и Бразилия, рассказал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов.

На экономику развивающихся стран, по словам эксперта, может повлиять множество факторов, среди которых повышение стоимости сырья, инфляция, а также логистика и урожаи. Шибанов отметил, что наиболее сложный сценарий развития экономики возможен в Турции, а с меньшей вероятностью в Бразилии.

«Пока кажется, что непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами могут повлиять на турецкую экономику», — прогнозирует специалист.

Ранее руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых рассказала, что индекс Мосбиржи вполне может обновить исторические пики, а рубль в моменте укрепиться на 20%.

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финансы Шибанов экономика турции падение экономики
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