Гинцбург опроверг сведения о планах ввести в России платную вакцинацию против COVID-19

Москва, 15 января. Правительство России не собирается делать вакцинацию против коронавирусной инфекции платной. Соответствующее заявление сделал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Депутат Государственной думы Максим Иванов ранее написал в Facebook, что власти планируют сделать вакцинацию против COVID-19 платной в России. Однако затем он назвал свое высказывание опрометчивым, подчеркнув, что это была исключительно его идея. По словам Гинцбурга, Россия является либеральной страной, создающей все благоприятные условия для своих граждан, поэтому платная вакцинация исключена, передает ТАСС.

«Я тоже не считаю, что его (законодательство) нужно менять и вводить платные услуги», — добавил директор Центра Гамалеи.

Гинцбург недавно заявил о разработке отечественного препарата против COVID-19 для подростков «Спутник М». По словам ученого, вакцина поступит в гражданский оборот на следующей неделе.