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Банк Англии: углеродный налог поможет росту мировой экономики

  /   Обновлено: 15 января 2022 01:14
Экономика
Банк Англии: углеродный налог поможет росту мировой экономики
wikipedia.org  /  Adrian Pingstone/Общественное достояние

, 15 января. Введение всемирного налога на выбросы углерода будет способствовать резкому росту мировой экономики. Об этом заявила член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн на онлайн-конференции Европейского инвестиционного банка.

В последние годы темпы роста мировой экономики значительно замедлились, что вызывает тревогу у экспертов. По словам Манн, следует создать новые отрасли экономики, нацеленные на углеродную нейтральность. Она считает, что это не только поможет экологии планеты, но простимулирует инвестиционную активность.

Кроме того, по словам представителя британского банка, благодаря мерам по углеродным налогам можно будет прийти к значительно «более высокому уровню экономических показателей в среднесрочной перспективе».

Ранее китайская корпорация Alibaba во время ежегодной встречи с инвесторами объявила о планах выйти к 2030 году на уровень углеродной нейтральности.

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