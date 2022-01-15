Центробанк посоветовал осторожно брать кредиты после праздников

Москва, 15 января. Многие россияне столкнулись с финансовыми проблемами после новогодних праздников, посоветовал в интервью радио Sputnik представитель Банка России Александр Коланьков.

Если ситуация критическая, то можно прибегнуть к услугам профессиональных кредиторов. Это может быть микрофинансовая организация, ломбард, кредитная карта со льготным периодом, однако пользоваться этими инструментами нужно с большой осторожностью, предупредил собеседник радио Sputnik.

«Первое важное правило – убедиться, что вы работаете с лицензированным участником рынка, особенно когда берете займы или кредиты онлайн», — добавил специалист.

Проверить любую финансовую организацию можно на сайте Банка России, чтобы не попасть на черных кредиторов, которые могут использовать для выбивания долгов негуманные методы.

Неприятная новость для тех, кто планировал брать кредит в 2022 году: его обслуживание обойдется довольно дорого, заявила финансовый аналитик Оксана Покровская.