Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 01:29
01:27
Экономика
Финансист Шибанов предрек падение экономики Турции в 2022 году
01:26
Общество
Гинцбург опроверг сведения о планах ввести в России платную вакцинацию против COVID-19
01:14
Экономика
Банк Англии: углеродный налог поможет росту мировой экономики
01:13
Общество
Центробанк посоветовал осторожно брать кредиты после праздников
01:08
Происшествия
Спасатели эвакуировали десять человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
00:49
Экономика
Помощник президента России Орешкин предрек сохранение высокой инфляции еще два года
00:47
Политика
Полковник СБУ призвал Киев находиться в театре военных действий для вступления в НАТО
00:32
Спорт
Российский фигурист Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы в одиночном катании
00:28
Общество
Врач Гамбарян предупредила об опасности вейпов для подростков
00:26
Экономика
ВЭФ: мировая экономика «расколется» из-за последствий пандемии коронавируса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центробанк посоветовал осторожно брать кредиты после праздников

Общество
Центробанк посоветовал осторожно брать кредиты после праздников
pixabay.com

Москва, 15 января. Многие россияне столкнулись с финансовыми проблемами после новогодних праздников, посоветовал в интервью радио Sputnik представитель Банка России Александр Коланьков.

Если ситуация критическая, то можно прибегнуть к услугам профессиональных кредиторов. Это может быть микрофинансовая организация, ломбард, кредитная карта со льготным периодом, однако пользоваться этими инструментами нужно с большой осторожностью, предупредил собеседник радио Sputnik.

«Первое важное правило – убедиться, что вы работаете с лицензированным участником рынка, особенно когда берете займы или кредиты онлайн», — добавил специалист.

Проверить любую финансовую организацию можно на сайте Банка России, чтобы не попасть на черных кредиторов, которые могут использовать для выбивания долгов негуманные методы.

Неприятная новость для тех, кто планировал брать кредит в 2022 году: его обслуживание обойдется довольно дорого, заявила финансовый аналитик Оксана Покровская.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Центробанк посоветовал осторожно брать кредиты после праздников
кредиты деньги банк
Комментировать