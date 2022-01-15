Спасатели эвакуировали десять человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 января. Сотрудники спасательных служб при возгорании в многоэтажном здании на территории Екатеринбурга провели эвакуацию десяти человек, включая двоих детей. Пожар случился в пятницу, 14 января, в 23:10.

Возгорание произошло в квартире на 12 этаже. Пожар повредил имущество на площади 40 квадратных метров. На месте происшествия работали 36 членов личного состава и десять единиц техники. Сведения о пострадавших пока не поступали. До прибытия спасателей были эвакуированы 13 человек.

Спасателям удалось локализовать возгорание в 00:49 по местному времени. Сотрудники также ликвидировали открытое горение. Соответствующей информацией поделились в МЧС России.

Пожар недавно также произошел в здании ростовского регионального управления Почты России. Спасатели эвакуировали из помещений 60 человек.