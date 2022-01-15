Помощник президента России Орешкин предрек сохранение высокой инфляции еще два года

Москва, 15 января. Повышенный рост инфляции на общемировом уровне сохранится как минимум один-два года при возможном снижении его темпов. Соответствующий прогноз озвучил помощник президента России Максим Орешкин.

Орешкин также добавил, что оказанные меры адресной поддержки обеспечили значительный стабилизирующий эффект во время кризиса в России. По его мнению, в дальнейшем уровень инфляции ожидается не на том уровне, что сейчас, однако по-прежнему будет превышать целевые значения. Об этом помощник главы государства рассказал во время сессии Гайдаровского форума.

«Бюджетные дефициты (стран) будут оставаться выше, чем они были до кризиса, и это, безусловно, будет вести к тому, что инфляция, может быть, не на таком уровне (как сейчас), но все равно будет превышать целевые значения, которые стоят», — заявил Орешкин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о преодолении Россией пика инфляции. Он также подчеркнул, что министерство рассчитывает добиться положительного исхода с ростом потребительских цен до конца года.