Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 01:28
01:27
Экономика
Финансист Шибанов предрек падение экономики Турции в 2022 году
01:26
Общество
Гинцбург опроверг сведения о планах ввести в России платную вакцинацию против COVID-19
01:14
Экономика
Банк Англии: углеродный налог поможет росту мировой экономики
01:13
Общество
Центробанк посоветовал осторожно брать кредиты после праздников
01:08
Происшествия
Спасатели эвакуировали десять человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
00:49
Экономика
Помощник президента России Орешкин предрек сохранение высокой инфляции еще два года
00:47
Политика
Полковник СБУ призвал Киев находиться в театре военных действий для вступления в НАТО
00:32
Спорт
Российский фигурист Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы в одиночном катании
00:28
Общество
Врач Гамбарян предупредила об опасности вейпов для подростков
00:26
Экономика
ВЭФ: мировая экономика «расколется» из-за последствий пандемии коронавируса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Помощник президента России Орешкин предрек сохранение высокой инфляции еще два года

Экономика
Помощник президента России Орешкин предрек сохранение высокой инфляции еще два года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 января. Повышенный рост инфляции на общемировом уровне сохранится как минимум один-два года при возможном снижении его темпов. Соответствующий прогноз озвучил помощник президента России Максим Орешкин.

Орешкин также добавил, что оказанные меры адресной поддержки обеспечили значительный стабилизирующий эффект во время кризиса в России. По его мнению, в дальнейшем уровень инфляции ожидается не на том уровне, что сейчас, однако по-прежнему будет превышать целевые значения. Об этом помощник главы государства рассказал во время сессии Гайдаровского форума.

«Бюджетные дефициты (стран) будут оставаться выше, чем они были до кризиса, и это, безусловно, будет вести к тому, что инфляция, может быть, не на таком уровне (как сейчас), но все равно будет превышать целевые значения, которые стоят», — заявил Орешкин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о преодолении Россией пика инфляции. Он также подчеркнул, что министерство рассчитывает добиться положительного исхода с ростом потребительских цен до конца года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Помощник президента России Орешкин предрек сохранение высокой инфляции еще два года
орешкин экономика инфляция помощник президента
Комментировать