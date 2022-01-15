Полковник СБУ призвал Киев находиться в театре военных действий для вступления в НАТО

Киев, 15 января. Украине необходимо находиться в европейском театре военных действий для вступления в Североатлантический альянс. Соответствующий совет во время эфира на телеканале «Наш» дал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Украинский военный специалист также выделил еще две категории, когда Киев начнут рассматривать для вступления в Альянс. По словам Старикова, украинским властям нужно вести политические беседы со всеми членами НАТО, включая Венгрию, которая требует от Киева решить языковой вопрос.

Третий пункт заключается в том, что Украине необходимо делать что-то для соответствия стандартам Североатлантического альянса. Киев в 2014 году отказался от внеблокового статуса, а в 2019 году Рада приняла поправки к Конституции, в которых закрепила курс на членство в Евросоюзе и НАТО.

Глава СНБО Украины недавно заявил о связи России с якобы атаками на сайты киевского правительства. По его словам, Москва на 99,9% стоит за этими преступлениями.