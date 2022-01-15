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Российский фигурист Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы в одиночном катании

Спорт
Российский фигурист Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы в одиночном катании
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Таллин, 15 января. Отечественный фигурист Марк Кондратюк завоевал золотую награду чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Турнир проходит в Таллине.

Российский фигурист в сумме короткой и произвольной программ заработал 286,56 балла (99,06 и 187,50). Серебряная медаль досталась итальянцу Даниэлю Грасслю, который набрал по сумме 274,48 балла (91,75 и 182,73).

На третью строчку поднялся фигурист из Латвии Денис Васильев, заработавший всего 272,08 балла. Четвертая строчка досталась отечественному спортсмену Андрею Мозалеву, который лидировал по результатам короткой программы. Пятое место ушло еще одному российскому фигуристу Евгению Семенову.

Отечественная фигуристка Камила Валиева ранее побила собственный мировой рекорд на чемпионате Европы. Спортсменка набрала в короткой программе 90,45 балла.

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кондратюк фигурное катание чемпионат европы
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