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ВЭФ: мировая экономика «расколется» из-за последствий пандемии коронавируса
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ВЭФ: мировая экономика «расколется» из-за последствий пандемии коронавируса

Экономика
ВЭФ: мировая экономика «расколется» из-за последствий пандемии коронавируса
Федеральное агентство новостей

Давос, 15 января. Последствия пандемии коронавируса и появление новых штаммов могут расколоть мировую экономику. Об этом заявили аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Специалисты ВЭФ опросили более 12 тысяч респондентов из 124 государств. Экономисты на основе ответов выделили проблемы ближайшей перспективы и те, которых придется опасаться в дальнейшем.

Эксперты полагают, что мир поделится на «победителей» и «проигравших» — настолько экономическое восстановление будет неравномерным. С начала 2020-го цены на товары выросли почти на 30% и продолжают расти — это связано с напряженностью в отношениях между Европой и Россией, Китаем, нехваткой ресурсов и нарушений в цепи поставок.

Разгон инфляции вынудит центральные банки развитых и развивающихся стран повышать процентные ставки, из-за чего возникнет угроза дефолтов по долгам. Почти половина прироста долгового бремени за пандемию пришлась на передовые экономики — США, Великобританию, Евросоюз, Японию и Южную Корею.

Финансировать социальные расходы для многих стран окажется все сложнее. Это может усилить социальное расслоение и неравенство в доходах. Об этом пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) отложили проведение мероприятия в Давосе из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Традиционная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе 17–21 января.

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