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Автоэксперт Бургазлиев предрек падение российского рынка новых машин в 2022 году

  /   Обновлено: 15 января 2022 00:26
Общество
Автоэксперт Бургазлиев предрек падение российского рынка новых машин в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 января. Ситуация с продажей новых автомобилей в России по-прежнему остается сложной. Когда закончится дефицит в данной сфере и что ожидает ее в текущем году, рассказал независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

Он отметил, что в прошлом году автомобильному рынку удалось выйти в плюс благодаря низкой базе. По словам Бургазлиева, из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, продажи новых машин были практически целиком приостановлены на несколько месяцев. При этом в текущем году значительного улучшения ситуации не ожидается, рассказал он «Известиям».

«Проблему с микрочипами до середины, а может, и до конца лета решить не удастся. А если удастся, то эти компоненты поступят к поставщикам первого уровня в конце лета — начале осени, пойдут на завод где-то в октябре, а машину сделают в лучшем случае в середине ноября. И к началу зимы она только приедет на рынок», — заявил Бургазлиев.

Ранее сохранение дефицита новых автомобилей и роста цен в текущем году спрогнозировали аналитики портала Carsweek. По их мнению, промышленность все еще не восстановилась после кризиса, вызванного эпидемией COVID-19 и нехваткой электронных компонентов.

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автомобили кризис автомобильный рынок дефицит авто
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