«Газпром» намерен добиться через суд повышения стоимости газа для Польши

Варшава, 15 января. Российская компания «Газпром» подала в суд на польского газового монополиста PGNiG.

«Газпром» хочет добиться повышения цены на газ для Польши через суд. Об этом говорится в сообщении PGNiG.

«Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — заявили в компании.

Председатель правления польской компании Павел Маевский считает требование «Газпрома» необоснованным. PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту, заявил он.

Ранее «Газпром» увеличил доходы от продажи газа за рубеж более чем вдвое. Доходы компании «Газпром» от продажи газа за границу по итогам 11 месяцев 2021 года составили 47,02 млрд долларов, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.