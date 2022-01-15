Финансист Малых заявила о возможности акций Мосбиржи обновить исторические пики

Москва, 15 января. Индекс Мосбиржи вполне может протестировать исторические пики, а рубль в моменте укрепиться на 20%. Соответствующее заявление сделала руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых.

По ее оценкам, при положительном решении всех вопросов с НАТО, а также сглаживания ситуации с санкциями, через некоторое время индекс Мосбиржи может как минимум протестировать исторические пики и даже превзойти их. Российские акции рассматриваются с положительной стороны благодаря росту корпоративных прибылей, высокой дивидендной доходности и притоку розничных инвесторов.

Ранее стало известно, что количество физических лиц, открывших за прошлый год брокерские счета на Московской бирже, достигло 17 миллионов человек.