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Финансист Малых заявила о возможности акций Мосбиржи обновить исторические пики

Экономика
Финансист Малых заявила о возможности акций Мосбиржи обновить исторические пики
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 15 января. Индекс Мосбиржи вполне может протестировать исторические пики, а рубль в моменте укрепиться на 20%. Соответствующее заявление сделала руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых.

По ее оценкам, при положительном решении всех вопросов с НАТО, а также сглаживания ситуации с санкциями, через некоторое время индекс Мосбиржи может как минимум протестировать исторические пики и даже превзойти их. Российские акции рассматриваются с положительной стороны благодаря росту корпоративных прибылей, высокой дивидендной доходности и притоку розничных инвесторов.

Ранее стало известно, что количество физических лиц, открывших за прошлый год брокерские счета на Московской бирже, достигло 17 миллионов человек.

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финансы акции мосбиржа
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