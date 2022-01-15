Злоумышленники начали использовать налоговый вычет для мошенничества с НДС

Москва, 15 января. Злоумышленники пользуются схемами с налоговым вычетом для совершения мошенничества с НДС.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова сообщила, что НДС уплачивает налогоплательщик, использующий основную систему налогообложения. При этом налогоплательщик должен обладать правом на налоговой вычет, передает издание «Известия».

Однако злоумышленники начали использовать налоговый вычет в своих корыстных целях. Существует несколько мошеннических схем для незаконного обогащения. Самая популярная заключается в возврате НДС при экспорте, когда весь исходящий платеж подлежит возмещению, потому что входящего нет. В таких схемах преступники заявляют один товар, а за рубеж отправляется другой, или сделка проходит между подставными компаниями, а НДС возмещается с несуществующего товара.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин недавно также заявил, что число киберпреступлений на территории региона увеличивается на постоянной основе.