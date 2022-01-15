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Российские ученые создали первую отечественную бормашину для животных

Технологии
Российские ученые создали первую отечественную бормашину для животных
pixabay.com  /  BiancaVanDijk

Москва, 15 января. Инженеры компании «АгроВи» совместно с учеными Белгородского государственного аграрного университета разработали первую российскую стоматологическую бормашину для лечения братьев наших меньших.

Устройство будет использоваться для помощи любым питомцам — начиная от собак и кошек и заканчивая лошадьми и обитателями зоопарков. На данный момент в России почти не производится стоматологическое оборудование для животных, в то время как эта проблема очень актуальна, заявил ветеринарный врач, аспирант Белгородского ГАУ и один из разработчиков бормашины Ксения Марцева в беседе с «Известиями».

«У домашних животных часто наблюдаются хронические проблемы с зубами, которые возникают из-за того, что они питаются не так, как в природе», — отметила собеседница издания.

Первая российская стоматологическая установка может работать на электрическом или пневматическом приводе. Ученые надеются, что машина сможет составить достойную конкуренцию иностранным производителям, которые имеют больше опыта в этой отрасли.

Недавно кинолог, специалист по коррекции агрессивного поведения у собак Анатолий Котенко рассказал, как защититься от агрессивных бродячих собак и не вырастить пса-убийцу у себя дома.

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