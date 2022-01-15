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Вакцинные туры в Турцию обойдутся россиянам почти в 50 тысяч рублей

Общество
Вакцинные туры в Турцию обойдутся россиянам почти в 50 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 15 января. Одобренными ВОЗ препаратами Pfizer и Sinovac можно поставить прививку в Турции. В ближайшей перспективе на фоне этого спрос на вакцинные туры за рубеж вырастут на 40%, считают в Российском союзе туриндустрии.

Турция окажется в пятерке лидеров среди направлений для вакцинного туризма наравне с Арменией. Однако добраться недорого туда можно будет только самостоятельно за 20 тыс. рублей и меньше. Минимальный турпакет в Стамбул на две ночи обойдется примерно в 46,4 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия».

Иностранцы, которые не живут и не имеют вида на жительство в Турции, могут поставить прививку от коронавируса доступными в этой стране препаратами. Можно привиться двухкомпонентными вакцинами Pfizer/BionTech и Sinovac, а в некоторых клиниках бустерной вакциной Pfizer.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии планируют разрешить вакцинировать от COVID-19 детей от пяти до 11 лет. Глава местного минздрава Ингвильд Кьеркол отметила, что родители несовершеннолетних должны будут самостоятельно принимать решение об их вакцинации.

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