Нефть марки Brent подорожала до 86 долларов за баррель впервые с октября

Москва, 15 января. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу вечером, стоимость нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 27 октября, свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent к 21:10 росла на 1,74%, составив 85,94 доллара за баррель. Немногим ранее показатель достиг отметки 86,09 доллара. Февральские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до 83,86 доллара за баррель (+2,12%). Недельный рост котировок может составить 5,2% для Brent и 6,4% для WTI.

Цены на нефть поддерживало снижение курса доллара, который слабеет четвертую неделю подряд. Кроме того, коммерческие запасы сырья в США за прошлую неделю уменьшились на 4,6 млн баррелей, вместо ожидаемых 1,9 млн. Это также повлияло на стоимость углеводорода.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее отметил, что в 2022 году рынок нефти может испытать существенную волатильность. Но, по его мнению, ОПЕК+ сможет стабилизировать ситуацию.