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Читатели Globe and Mail поддержали Россию в переговорах с НАТО о нерасширении

Политика
Читатели Globe and Mail поддержали Россию в переговорах с НАТО о нерасширении
ФБА «Экономика сегодня»

Оттава, 15 января. Читатели канадского издания The Globe And Mail раскритиковали публикацию, в которой говорится, что Россия не может требовать от НАТО гарантий нерасширения у своих границ.

Автор издания Дуг Сандерс написал, что требования Москвы о гарантиях нерасширения НАТО завели в тупик переговоры России, США и Альянса. Сандерс назвал мифом устные обещания о нерасширении НАТО на восток. Также он отметил, что Россия сама хотела вступить в Североатлантический альянс. Однако с обозревателем не согласились канадские читатели.

«Текущая позиция России обусловлена событиями российской истории, поскольку за минувшее тысячелетие на территорию России вторгались монголы, османцы, шведы, французы, британцы, японцы, поляки, немцы и многие другие», — отметил William Benjamin.

«От кого ей защищаться в составе НАТО — от Китая? Или от самой себя?» — Midlife Crisis Athlete посчитал странными слова о стремлениях России вступить в Альянс.

«Стали бы Соединенные Штаты спокойно стоять в стороне, если бы Советский Союз или Китай снова попытались бы расширить влияние на Кубе и в странах Карибского бассейна?» — напомнил Jimi_t о Карибском кризисе 1960-х годов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар указал на три громкие победы России в переговорах с США. Несмотря на официальный отказ Вашингтона выполнить требования Москвы по гарантиям безопасности, прошедшие переговоры можно с полной уверенностью назвать победными для РФ, заявил он.

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нато границы расширение
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