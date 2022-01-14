Депутаты ГД изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные машины

Москва, 14 января. Плюсы и минусы законопроекта о пересмотре налога на роскошь для автомобилей следует изучить подробнее. Об этом заявил первый замглавы фракции ГД «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Депутаты от ЛДПР ранее внесли в Госдуму законопроект, который предлагает облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью более 4 миллионов рублей. Депутаты отмечали, что цены на легковушки выросли — за 3 миллиона рублей уже не купить «роскошный» автомобиль.

Парламентарий отметил, что если законопроект уже поступил в профильные комитеты, то ЕР примет участие в обсуждении. Однако об их результатах пока рано.

«Надо всесторонне изучать плюсы и минусы подобной инициативы», — указал он.

Данную инициативу пока в бумагах не видели, подчеркнул Шхагошев. При этом он не уточнил, когда документ поступит на рассмотрение.

Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в России транспортный налог с повышенным коэффициентом. Данный список обновляется на сайте Минпромторга каждый март. Сейчас в России роскошными считаются машины дороже 3 миллионов рублей.

Ранее бизнес предложил повысить планку «налога на роскошь» для машин до 6 миллионов рублей. За это время цены на автомобили в России серьезно выросли, указали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).