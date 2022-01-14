The Washington Post присвоила Байдену статус Пиноккио после истории про арест

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден заявил, что он был арестован во время акции протеста за гражданские права. Однако в американском издании The Washington Post ему не поверили.

Газета проверила речь главы Белого дома относительно достоверности фактов. На основании этого она выставила ему рейтинг «Четыре Пиноккио».

«Основным источником этой истории является Байден, и за эти годы мы узнали, что он не всегда является надежным источником. Похоже, он ссылается на свою мать, чтобы укрепить свои полномочия в области гражданских прав», — отметил автор издания.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что президент ранее уже преувеличивал некоторые факты из своей биографии. В истории с его арестом многое не складывается, из-за чего она вызывает сомнения.

В TWP вспомнили, что Байден неоднократно рассказывал ее, но факты его менялись. По одной версии его забрала полиция, по другой правоохранительные органы привезли его к родителям, по третьей это уже было другое место и иной возраст.

Ранее стало известно, что Байден и его администрация не предоставляют ответов республиканцам, которые хотят расследовать происхождение коронавирусной пандемии. Республиканцы в Конгрессе подали совместное письмо главе Белого дома.