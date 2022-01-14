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Минздрав отверг проект Минэка о телемедицине в России

  /   Обновлено: 14 января 2022 23:12
Общество
Минздрав отверг проект Минэка о телемедицине в России
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 января. Министерство здравоохранения России выступило против законопроекта по развитию телемедицины в стране. В ведомстве отметили, что так могут ставиться ложные диагнозы, а также возникают риски оказания некачественных услуг.

Министерство экономического развития ранее предложило на три года коммерческим клиникам оказывать пациентам услуги дистанционно, а также ставить диагноз. Однако Минздрав выступил против проекта Минэка, так как это грозит оказанием некачественных услуг, передает «Ямал-Медиа».

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко заявил, что такую реакцию Минздрава можно понять. В России еще нет критериев, когда можно ставить диагноз дистанционно, а когда — нет.

«Я помню историю лет 8-10 назад, когда развивалась неотложная помощь в поликлиниках. Решали, куда передавать вызов, когда человек звонит на станцию скорой помощи. Главный вопрос был в том, что нужно было составить таблицы критериев, когда должна ехать скорая помощь, а когда можно было бы передать пациента поликлинике. Аналогичная ситуация с телемедициной», — заявил Прохоренко.

Проект может быть запущен, когда Минздрав разработает критерии. Однако сейчас нельзя спрогнозировать какие-либо сроки.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал чихание и головную боль отличиями омикрон-штамма. Первоочередными признаками этой южноафриканской мутации SARS-CoV-2 являются головная боль, насморк, чихание и усталость.

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