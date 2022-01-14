Видео с простым способом избежать перевеса багажа в аэропорту набрало 1,1 млн просмотров в TikTok

Вашингтон, 14 января. Американка опубликовала в своем TikTok-аккаунте видео, где показала способ избежать перевеса багажа в аэропорту, чем вызвала восторг у подписчиков.

В видео она продемонстрировала дорожную подушку для путешествий. Затем девушка вытащила из нее набивку и сложила туда свои вещи, которые не поместились в чемодан.

«Несколько недель назад я увидела в TikTok-лайфхак для бюджетных авиакомпаний, которые не позволяют проносить на борт сумку. Вместо этого можно использовать дорожную подушку в качестве дополнительного места для хранения», — подписала она ролик.

Видео набрало 1,1 миллиона просмотров и более 92 тысяч лайков. Ее подписчики пришли в восторг от этой идеи.

«Я никогда не думал об этом! Это гениально!»; «Я просто обязан сделать то же самое со своей подушкой», — прокомментировали пользователи.

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