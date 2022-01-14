ОМОН «Авангард» стал лучшим подразделением в ЦФО в 2021 году

Москва, 14 января. В ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по г. Москва подытожили результаты деятельности в 2021 году. Отряд оказался лучшим среди подразделений Центрального округа.

Командир ОМОН «Авангард» генерал-майор полиции Всеволод Овсянников отметил, что в столичных условиях сотрудники подразделения смогли реализовать все поставленные задачи. За прошедший год они, совместно с другими ведомствами, обеспечили безопасность более 2,5 тыс. массовых мероприятий, которые состоялись в Москве.

«Очень приятно, что ОМОН «Авангард» который год подряд занял первое место среди территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Это в очередной раз доказывает, что отряд носит свое имя с достоинством. Все служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности выполняются в полном объеме», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления Росгвардии по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Дикевич.

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В 2021 году бойцы «Авангард» задержали около 3,5 тыс. граждан, которые совершили административные и уголовные преступления. Было проведено свыше 100 спецопераций, в ходе которых были изъяты наркотики, деньги, оружие и боеприпасы.

Ранее сотрудники ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии помогли 70-летней женщине, которая пострадала вследствие падения. Инцидент произошел на Манежной площади.