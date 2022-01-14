Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 23:55
23:46
Происшествия
Медики госпитализировали Василия Уткина в московский кардиоцентр
23:43
Политика
Депутаты ГД изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные машины
23:30
Общество
Город невысокой культуры: этой зимой Петербург понес серьезные репутационные потери
23:18
Политика
The Washington Post присвоила Байдену статус Пиноккио после истории про арест
23:12
Общество
Минздрав отверг проект Минэка о телемедицине в России
22:46
Общество
Видео с простым способом избежать перевеса багажа в аэропорту набрало 1,1 млн просмотров в TikTok
22:45
Общество
ОМОН «Авангард» стал лучшим подразделением в ЦФО в 2021 году
22:39
Весь мир
ЛНА начала крупную кампанию по обеспечению безопасности на юге Ливии
22:37
Общество
Низкая цена билетов стала главным плюсом туризма в межсезонье
22:11
Общество
Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ОМОН «Авангард» стал лучшим подразделением в ЦФО в 2021 году

  /   Обновлено: 14 января 2022 22:45
Общество
ОМОН «Авангард» стал лучшим подразделением в ЦФО в 2021 году
Росгвардия

Москва, 14 января. В ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по г. Москва подытожили результаты деятельности в 2021 году. Отряд оказался лучшим среди подразделений Центрального округа.

Командир ОМОН «Авангард» генерал-майор полиции Всеволод Овсянников отметил, что в столичных условиях сотрудники подразделения смогли реализовать все поставленные задачи. За прошедший год они, совместно с другими ведомствами, обеспечили безопасность более 2,5 тыс. массовых мероприятий, которые состоялись в Москве.

«Очень приятно, что ОМОН «Авангард» который год подряд занял первое место среди территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Это в очередной раз доказывает, что отряд носит свое имя с достоинством. Все служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности выполняются в полном объеме», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления Росгвардии по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Дикевич.

ОМОН «Авангард» стал лучшим подразделением в ЦФО в 2021 году
Росгвардия /

В 2021 году бойцы «Авангард» задержали около 3,5 тыс. граждан, которые совершили административные и уголовные преступления. Было проведено свыше 100 спецопераций, в ходе которых были изъяты наркотики, деньги, оружие и боеприпасы.

Ранее сотрудники ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии помогли 70-летней женщине, которая пострадала вследствие падения. Инцидент произошел на Манежной площади.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ОМОН «Авангард» стал лучшим подразделением в ЦФО в 2021 году
москва авангард омон правонарушители
Комментировать