Низкая цена билетов стала главным плюсом туризма в межсезонье

Москва, 14 января. Низкие цены на билеты по сравнению с пиком сезона и невысокая конкуренция за бронирование услуг являются главными плюсами туризма в межсезонье, по мнению издания NZ Herald.

Стоимость авиабилетов в нетрадиционные для путешествий периоды, как правило, ниже на 23%. Также в это время гораздо меньше желающих отправиться в поездку, поэтому туристу гораздо легче купить билет на концерт, заселиться в понравившийся номер в гостинице и найти свободный столик в кафе.

Кроме того, у путешественников больше шансов посетить уникальные события без толпы — фестивали еды, местной культуры и музыки. Погода на многих курортах в этот период умеренная и спокойная: нет мучительной жары или ураганов, которые часто появляются в регионах в низком сезоне.

Тем временем, в Европейской комиссии по туризму надеются на полноценное открытие границ Евросоюза для россиян весной этого года. Европейская туристическая отрасль готова к встрече туристов отовсюду, отметили в организации.