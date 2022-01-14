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ЛНА начала крупную кампанию по обеспечению безопасности на юге Ливии

Весь мир
ЛНА начала крупную кампанию по обеспечению безопасности на юге Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Сабха, 14 января. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) начали широкую и всестороннюю кампанию в южных регионах с целью обеспечения безопасности, сообщил командующий военным округом Сабха генерал-майор Аль-Мабрук Сахбан.

Операции ЛНА направлены против всех нарушителей, действующих в сферах сооружения незаконных объектов, торговли наркотиками, контрабанды, произвольной миграции и распространения вооруженных групп. Второй этап кампании включает в себя ликвидацию нелегальных заправочных станций, которые распространяют топливо по высоким ценам. По словам командующего, ЛНА не остановится до тех пор, пока бензин не станет доступным на всех лицензированных ливийским государством АЗС по субсидируемой цене.

 

 

Сахбан указал, что горючее на нефтебазе Сабхи распределяется неравномерно ввиду отсутствия достаточного контроля над станциями, а также по причине многочисленных махинаций, в которых участвуют разные стороны. По его словам, Национальная армия стремится обеспечить топливом всех ливийцев на постоянной основе.

Он добавил, что армейские силы проявили большой интерес к районам котловины Мурзук. Так, уже проведено несколько встреч для комплексного урегулирования между городскими партиями.

Сахбан объяснил, что все стороны проявили серьезность в достижении решения, которое гарантировало бы возвращение перемещенных лиц в свои дома. Однако данные процедуры не включают в себя прибывающие из-за границы вооруженные группы. Их члены считаются нелегалами и должны покинуть Ливию добровольно либо принудительно путем принятия соответствующих мер.

Командующий отметил роль знати и шейхов Сабхи, назвав их участие в событиях города плодотворными. По словам Сахбана, племенные лидеры много сделали для срыва плана внешних сторон, направленного на то, чтобы погрузить районы пустыни в глубины хаоса и боевых действий.

«Несмотря на то, что Национальная армия с большой стойкостью противостояла террористическим организациям на всей территории Ливии, они время от времени появляются снова, пользуясь обширными просторами юга страны, связывающего их с тремя соседними африканскими странами», — подчеркнул Сахбан.

Тем не менее, отметил офицер, действия боевиков можно рассматривать как единичные случаи после ликвидации больших группировок.

«Война с терроризмом не ограничивается конкретным периодом. Всякий раз, когда появляется новый очаг, вооруженные силы должны оперативно среагировать и уничтожить его», — добавил Сахбан.

Он призвал всех сограждан стремиться к сплоченности и диалогу и не обращать внимания на международные споры по поводу богатств Ливии, которые ведут страну к хаосу.

Днем ранее ЛНА объявила о закрытии погранпереходов с Суданом и Чадом. По информации пресс-службы батальона «Субул ас-Салам», данные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности приграничных территорий.

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