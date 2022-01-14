Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil

Москва, 14 января. Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух предполагаемых хакеров.

Бессонов А.С. и Муромской Р.Г. подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Суд постановил заключить их под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 марта. ФАН публикует две видеозаписи из зала суда.

ФСБ в пятницу пресекла деятельность группировки хакеров, которые занимались рассылкой вирусов с целью дальнейшего вымогательства денежных средств. Спецоперация проводилась после обращения американских спецслужб. Предполагается, что киберпреступники причастны к крупной атаке на компанию Kaseya в США.