WSJ: Европа не сможет ввести санкции против Москвы из-за зависимости от российского газа

Вашингтон, 14 января. Зависимость Европы от российского газа и нефти не даст ей ввести санкции против Москвы, если в отношениях России и США наступит кризис.

Еще со времен СССР Россия являлась основным поставщиком энергоносителей в Европу. Кроме того, в последнее время она смогла сильно нарастить долю в европейском газовом рынке, а в прошлом году Москва продала порядка 124 млрд кубометров сырья странам региона. Об этом пишут колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев.

Кроме того, авторы считают, что зависимость Европы от России только вырастет после запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Европе негде брать такие большие объемы топлива, поэтому она не может отказаться от российского газа. Из-за зависимости от Москвы Евросоюз не сможет вводить санкции против России.

Ранее Bloomberg назвал прекращение поставок газа из РФ главным риском для Европы. Сейчас главным союзником Европы выступает погода. Однако не исключено, что континент до конца отопительного сезона еще испытает на себе ни одно похолодание.