Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма

Москва, 14 января. Новый штамм коронавируса «Омикрон» пока распространяется среди молодого поколения людей, поэтому непонятно, какое влияние он будет оказывать на пожилых людей.

«Омикрон» не такой тяжелый штамм, как остальные. Однако лучше быть готовым к любому сценарию, несмотря на то, что тяжелых и средних больных сейчас меньше, чем в предыдущую волну. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на телеканале «Россия-1».

«Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста, как это будет выглядеть, когда он дойдёт до людей старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина», — заявил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что никто не сможет избежать заражения штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» из-за его высокой контагиозности. Омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется, в том числе в России. Мясников считает, что никому не удастся избежать заражения, однако паниковать по этому поводу не следует.