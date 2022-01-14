Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 22:26
22:11
Общество
Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil
22:06
Общество
Диетолог Манакер посоветовала худеющим отказаться от сахара в кофе
21:55
Экономика
WSJ: Европа не сможет ввести санкции против Москвы из-за зависимости от российского газа
21:54
Весь мир
Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
21:53
Общество
Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
21:45
Политика
Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
21:37
Происшествия
Скончался режиссер фильма «Дива» Жан-Жак Бенекс
21:29
Политика
Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
21:13
Весь мир
Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма

  /   Обновлено: 14 января 2022 21:53
Общество
Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 14 января. Новый штамм коронавируса «Омикрон» пока распространяется среди молодого поколения людей, поэтому непонятно, какое влияние он будет оказывать на пожилых людей.

«Омикрон» не такой тяжелый штамм, как остальные. Однако лучше быть готовым к любому сценарию, несмотря на то, что тяжелых и средних больных сейчас меньше, чем в предыдущую волну. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на телеканале «Россия-1».

«Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста, как это будет выглядеть, когда он дойдёт до людей старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина», — заявил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что никто не сможет избежать заражения штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» из-за его высокой контагиозности. Омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется, в том числе в России. Мясников считает, что никому не удастся избежать заражения, однако паниковать по этому поводу не следует.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
собянин коронавирус омикрон
Комментировать