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Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе

Политика
Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 14 января. Россия и «Газпром» не являются виновниками энергетического кризиса в Европе, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Долгая холодная зима вынула из подземных газовых хранилищ все запасы. Кроме того, из-за восстановления экономики сжиженный природный газ, прежде всего из США и других стран, ушел в Азию, рассказал Новак.

«Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни России», — подчеркнул политик в интервью телеканалу «Россия-1».

На данный момент Правительство России оценивает ситуацию на внутреннем рынке топлива в начале 2022 года как стабильную, констатировал недавно Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума. Сдерживать рост розничных цен на топливо в стране помогает механизм демпфера, который снижает давление оптовой стоимости на розничную.

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Александр Новак Газпром энергокризис
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