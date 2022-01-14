Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе

Москва, 14 января. Россия и «Газпром» не являются виновниками энергетического кризиса в Европе, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Долгая холодная зима вынула из подземных газовых хранилищ все запасы. Кроме того, из-за восстановления экономики сжиженный природный газ, прежде всего из США и других стран, ушел в Азию, рассказал Новак.

«Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни России», — подчеркнул политик в интервью телеканалу «Россия-1».

На данный момент Правительство России оценивает ситуацию на внутреннем рынке топлива в начале 2022 года как стабильную, констатировал недавно Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума. Сдерживать рост розничных цен на топливо в стране помогает механизм демпфера, который снижает давление оптовой стоимости на розничную.