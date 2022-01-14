Скончался режиссер фильма «Дива» Жан-Жак Бенекс

Париж, 14 января. Умер французский режиссер Жан-Жак Бенекс. Соответствующей информацией поделилось издание Agence France-Presse со ссылкой на родственников погибшего.

Издание Le Parisien сообщает, что французский режиссер скончался в собственном доме, который находится на территории Парижа. Бенекс умер из-за лейкемии на 76-м году жизни.

Режиссер родился 8 октября 1946 в столице Франции. Жан-Жак Бенекс уже в 1960-х годах начал работать в индустрии кино. Он первое время был ассистентом режиссеров Жака Беккера, Клода Берри и Клода Зиди. За свою карьеру Бенекс снял мелодраму «Дива» и картину «Луна в сточной канаве». Первый фильм принес режиссеру премию «Сезар», второй — «Золотую пальмовую ветвь».

Недавно скончался ведущий передачи «Прямой эфир» Михаил Зеленский. Телеведущий умер во время отдыха на территории Доминиканы.