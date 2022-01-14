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Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН

Весь мир
Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 14 января. Круглый стол на тему необходимости отмены оружейного эмбарго ООН в отношении Центральноафриканской Республики состоялся в столице страны. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Мероприятие организовала гражданская платформа Tongolo ti Bée Afrika. На встрече присутствовали представители средств массовой информации и руководители общественной организации.

«Необходимость полного снятия ограничений на ввоз оружия является приоритетной задачей для ЦАР. Эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН с одобрения Франции, подверглось критике всех жителей страны», — говорится в материале издания.

Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Координатор Tongolo ti Bée Afrika Станислас Кокота-Доби подчеркнул, что все активисты Центральноафриканской Республики должны совместными усилиями решить проблему, угрожающую безопасности государства:

«Мы должны повысить осведомленность среди граждан, подтолкнуть жителей к объединению. Вместе мы сможем добиться полной отмены эмбарго. Наша организация осуждает политику двойных стандартов, проводимую комитетом по санкциям Совета Безопасности ООН».

Кокота-Доби напомнил участникам круглого стола, что ограничения, наложенные на ЦАР, не мешают боевикам приобретать современное вооружение, тяжелые пулеметы и иностранную взрывчатку. Национальной армии (FACA) приходится вступать в столкновения с гораздо более хорошо вооруженным врагом.

Ранее жители деревни Нджангала уличили миротворцев ООН в пособничестве боевикам. «Голубые каски» уходят в лес с зарубежными автоматами и припасами, а позже возвращаются с голыми руками.

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