Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 22:26
22:11
Общество
Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil
22:06
Общество
Диетолог Манакер посоветовала худеющим отказаться от сахара в кофе
21:55
Экономика
WSJ: Европа не сможет ввести санкции против Москвы из-за зависимости от российского газа
21:54
Весь мир
Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
21:53
Общество
Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
21:45
Политика
Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
21:37
Происшествия
Скончался режиссер фильма «Дива» Жан-Жак Бенекс
21:29
Политика
Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
21:13
Весь мир
Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией

Политика
Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 14 января. Белый дом не видит необходимости создавать специальную горячую линию с Россией по украинскому кризису.

У России и США и так есть много каналов для коммуникаций, включая прямые с военным руководством РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

«У нас есть много каналов для коммуникаций, в том числе прямых – с военным руководством России. Несколько дней назад министр (обороны США Ллойд Остин. — Прим. ФАН) провел разговор с министром (обороны РФ Сергеем. — Прим. ФАН) Шойгу. Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине», — заявил Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты пока не могут ничего сообщить о дальнейших действиях страны в диалоге с Россией по безопасности. Вашингтон не готов предоставить информацию о своих дальнейших шагах в области переговоров с РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
пентагон кирби горячая линия
Комментировать