Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией

Вашингтон, 14 января. Белый дом не видит необходимости создавать специальную горячую линию с Россией по украинскому кризису.

У России и США и так есть много каналов для коммуникаций, включая прямые с военным руководством РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

«У нас есть много каналов для коммуникаций, в том числе прямых – с военным руководством России. Несколько дней назад министр (обороны США Ллойд Остин. — Прим. ФАН) провел разговор с министром (обороны РФ Сергеем. — Прим. ФАН) Шойгу. Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине», — заявил Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты пока не могут ничего сообщить о дальнейших действиях страны в диалоге с Россией по безопасности. Вашингтон не готов предоставить информацию о своих дальнейших шагах в области переговоров с РФ.