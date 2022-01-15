 «Я пришел на ее могилу»: Барецкий почтил память Анны Самохиной в день ее рождения

Даже почив, актриса Анна Самохина живет в сердце каждого поклонника ее творчества. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий.

14 января могло бы исполниться 59 лет великой советской и российской артистке Анне Самохиной. Она известна широкой публике по ролям в таких фильмах, как «Узник замка Иф» (1988), «Царская охота» (1990), а также сериалах «Черный ворон» (2001) и «Бандитский Петербург». Ее не стало 8 февраля 2010 года — Самохина скончалась в возрасте 48 лет из-за запущенного рака желудка. Ее похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Сегодня, в день рождения Анны, я пришел на ее могилу, — рассказал Барецкий. — Расчистил ее от снега, положил цветов. Родственников там не увидел — но, возможно, я приехал слишком рано, ведь после визита к Самохиной я поехал на работу — в морг, а оттуда на другое кладбище».

По словам шоумена, он мельком виделся с актрисой, когда та блистала в «Бандитском Петербурге».

Федеральное агентство новостей /

«Пришел пробоваться на роль братка во второстепенных сценах, но в итоге я не подошел, потому что мой персонаж должен был много бегать — а я, будучи слишком тучным, все время запинался и падал, — сказал собеседник ФАН. — Тогда-то я и увидел Самохину: гордая, красивая, настоящая графиня! Влюбился в нее с первого взгляда».

Узнав о смерти актрисы, Барецкий, по его словам, был вне себя от горя.

«Случись это сегодня, я как президент Союза профессиональных ритуальных агентов похоронил бы ее бесплатно, — признался мужчина. — Но в далеком 2010-м я был всего лишь бывшим участником группы «Ленинград» и мог лишь со стороны взирать на то, как проходит церемония прощания. Спи спокойно, Анна, ты всегда в моем сердце — как и в сердцах миллионов твоих поклонников».

Ранее Барецкий обратился к генконсулу Швеции для признания его отцом Греты Тунберг.