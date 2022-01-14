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Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции

  /   Обновлено: 14 января 2022 22:02
Весь мир
Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
Федеральное агентство новостей  / 

На протяжении долгих лет Франция оказывала негативное влияние на Африку. Обретение суверенитета Мали никак не остановило распространение неоколониальных амбиций Елисейского дворца в регионе.

В попытках сохранить контроль над ситуацией Париж оказал давление на Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в связи с чем против Бамако ввели санкции. Эти ограничительные меры невыгодны никому, кроме Пятой республики, фактически они обслуживают хищнические интересы колонизаторов.

Однако местные жители устали от политических манипуляций коллективного Запада. Люди массово вышли на улицы в знак протеста эксплуатации стран материка, а также поддержали власти Мали и их союзника в лице России.

Как прошел один из самых массовых антифранцузских митингов и чего хочет добиться население республики — в репортаже стрингера международной редакции Федерального агентства новостей.

Новые друзья

Мали получила независимость от метрополии более 60 лет назад. Однако это не мешало Франции разграблять сырьевую базу бывшей колонии, удовлетворять за ее счет собственные интересы и регулярно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Ситуация в стране изменилась с приходом к власти молодых офицеров под началом полковника Ассими Гоита. Настоящий патриот показал, что у республики есть шанс на светлое будущее, но его пытаются отнять иностранные акторы, привыкшие жить за счет ресурсов Африки.

Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
Global Look Press / © Habib Kouyate / XinHua

Понимая, что Париж не заинтересован в борьбе с радикальными исламистами, деятельность которых годами отравляла жизнь Мали, Гоита обратился к одному из главных поставщиков безопасности в мире — России. Москва зарекомендовала себя на геополитической арене как государство, которое успешно борется с международным терроризмом во всех уголках земного шара.

Точка кипения

Смена политического вектора властей Мали вызвала недовольство западных элит. Возможность прибытия в Бамако известных на весь мир российских инструкторов заставила запаниковать в первую очередь Францию. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Пятую республику не раз уличали в пособничестве террористам.

Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Боясь окончательно потерять позиции на материке, Франция через ЭКОВАС наложила на Мали необоснованные санкции, опасные для гражданского населения, территориальной целостности, экономики и суверенитета африканской страны. Люди устали мириться с бесчинствами бывшей метрополии и вышли на один из самых массовых митингов, которые когда-либо проходили на материке за последнее время.

Привет, Россия, пока, Франция

Мероприятие посетили тысячи людей. Повсеместно виднелись малийские и российские флаги, портреты президента переходного правительства Ассими Гоита и российского лидера Владимира Путина.

Жители Мали видят в Москве по-настоящему дружественное государство, заинтересованное в развитии взаимовыгодного сотрудничества. В отличие от Франции, которая годами грабила республику и видела в ней исключительно сырьевой придаток, Россия зарекомендовала себя как надежного союзника.

Малийцы благодарны русским за помощь, которую они оказывают их родине, истерзанной бывшей метрополией и различными иностранными военными контингентами, которые за долгие годы присутствия не смогли ничего сделать с боевиками, а в итоге просто ушли. Миротворцы ООН и солдаты французской операции «Бархан», прибывшие в Мали для борьбы с радикалами, только усугубили положение дел в стране. При них террористы лишь расширили сферу влияния.

Не обошлось на шествиях без демонстрации недовольства малийцев действиями Пятой республики. Самые активные участники митинга обернули манекен во французский флаг, написали на его голове «Эммануэль Макрон» и подожгли. Особенно сильно не повезло двум петухам, традиционным символам европейского государства, которым пришлось расплачиваться за провальную политику Елисейского дворца.

Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
Global Look Press / © Christian Hütter / http://imagebroker.com/#/search/

Также отличились креативные художники, которые нарисовали карикатуры на лидера бывшей метрополии. На них Ассими Гоита делает то, чего от него ждут местные жители: «избавляет» суверенную территорию Мали от Макрона.

Мали объединяется в едином порыве к свободе

Население республики продемонстрировало невиданную ранее сплоченность. Митинг в Бамако — не единственное антифранцузское мероприятие, прошедшее сегодня в Мали.

Жители всей страны вышли на улицы, чтобы заявить Парижу: «мы свободны, и больше не нуждаемся в «помощи» неоколониальных грабителей». Возможно, теперь Франция наконец-то поймет, что ей пора уйти и дать Бамако самостоятельно вершить собственное будущее.

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