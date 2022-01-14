Il Giornale: Вашингтону не понравились заявления МИД РФ о возможности карибского кризиса

Рим, 14 января. Заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о военных базах Москвы на Кубе и в Венесуэле заставило поволноваться простых американцев, пишет обозреватель итальянской Il Giornale Лоренцо Вита.

Издание отмечает, что российские дипломаты не стали слишком сильно церемониться и метко ударили в самый центр «заднего дворика» Вашингтона. Рябков одной фразой о российских базах на Кубе напомнил Белому дому о возможности нового карибского кризиса. Американцев от этого буквально бросило в холодный пот.

«Для США это предупреждение особенно важно. Возвращение призрака холодной войны в Центральную и Южную Америку — кошмар, о котором Вашингтону, возможно, придется вспомнить», — говорится в статье.

Вместе с тем обозреватель добавил, что таким образом российский дипломат хотел напомнить американцам о большом количестве союзников Москвы в латинском регионе.

Стоит отметить, что подобные заявления со стороны России звучат на фоне вставшего ребром вопроса о гарантиях безопасности, переговоры по которым состоялись 10 января в Женеве. Однако делегации не смогли прийти к общей позиции в результате семичасовых консультаций. На текущий момент Москва ждет от американской администрации письменного ответа, исходя из которого будут выстраиваться дальнейшие шаги.